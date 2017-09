Em Osasco, Mercado Livre promove workshop de captação de recursos para ONGs

Na próxima sexta-feira, 15 de setembro, o Mercado Livre vai promover um workshop para ONGs interessadas em saber mais sobre como utilizar a internet para a captação de recursos. O evento será realizado em parceria com a Wingu , entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo potencializar o trabalho de ONGs latinas por meio de capacitações e o uso de tecnologia.

A iniciativa está associada ao compromisso sustentável da empresa de contribuir para as comunidades em que atua, por meio do fortalecimento de organizações sociais.

Durante o encontro, as ONGs participantes terão acesso a informações e dicas sobre como utilizar recursos online, como e-mail marketing, sites e redes sociais em prol da captação online de recursos. Além disso, poderão conhecer as ferramentas do Mercado Livre Solidário, iniciativa que viabiliza a utilização gratuita dos recursos do Mercado Livre para a venda de produtos e recebimento de doações por parte de ONGS.

Workshop – “Ferramentas digitais para arrecadação de fundos online”.

15 de setembro de 2017, das 9h às 13h

Melicidade – Av. Das Nações Unidas, 3003 – Bairro: Bonfim – Osasco – São Paulo

Inscrições: http://bit.ly/2g1OPIV