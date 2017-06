Em Osasco, mulher é presa com drogas na parte íntima

Nesta terça ,27, por volta das 22h, agentes da Guarda Civil de Osasco foram solicitados a atender uma ocorrência que a principio tratava-se de porte de entorpecente.

Chegando ao local os GCM’s foram informados pela administração do Hospital que uma mulher de 42 anos, havia introduzido em sua genitália uma porção de entorpecentes que estava enrolada em um saco plástico.

De acordo com a indiciada, houve uma discussão com seu esposo que passou a agredi-la, com isso os vizinhos percebendo a briga chamaram a polícia, e com medo de que a PM encontrasse a droga em sua casa, rapidamente ela introduziu em sua parte intima.



Com fortes dores no ventre a mulher deu entrada na UPA Vila Menck e foi transferida para a Maternidade Amador Aguiar, já na maternidade, realizou uma radiografia onde os médicos detectaram um corpo estranho, se tratando da referida droga que após laudo pericial constatou uma quantidade de 235 grs de maconha



Com os procedimentos de retirada da droga e alta médica, a autora foi encaminhada ao 10º Distrito Policial onde foi registrado boletim de ocorrência com base na Lei 11.243/09 Entorpecentes/Drogas sem Autorização ou em Desacordo Art.33,caput consumado, haja vista ter sido surpreendida em situação de flagrante delito.