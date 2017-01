Em seu primeiro ato, nova mesa diretora exonera todos os comissionados da Casa

O presidente da Câmara de Osasco para o Biênio 2017/2018 com 19 votos serái Dr. Lindoso, o concorrente Cláudio da Locadora obteve dois votos, o dele próprio e do vereador De Paula. “Eu terei muito trabalho aqui e vou honrar os votos do povo e dos meus amigos da câmara.” Lindoso disse que só é presidente por causa do vereador Ribamar. “Ele abriu mão de ser presidente para que eu pudesse ser.!

O vice será Ribamar que obteve unanimidade, 21 pessoas votaram nele. “Nós mostraremos para acidade que eles podem confiar na câmara de Osasco.” O que chamou a atenção foi que Toniolo e Dr. Régia disseram que o voto era conforme orientação. O 2º vice será Cláudio da Locadora. O 1º secretário será Ricardo Silva. A segunda secretária será Dr. Régia. O terceiro secretário será Ni da Pizzaria. O quarto secretário da mesa da Câmara é Ralfi Silva.

Como primeiro ato na tarde de terça-feira, 3, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Osasco reuniu-se para assinatura do primeiro ato administrativo desta legislatura.

Trata-se de um Ato da Mesa que exonera (demite) todos os servidores comissionados da Casa, visando a transparência da administração pública e um adequado controle de pessoal. Todos vereadores eleitos pregam uma reforma administrativa na legislatura atual.