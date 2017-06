Em um ano, entregadores de documentos do Tabelião de Notas de Barueri rodaram 68 mil quilômetros de bicicleta

Atento aos impactos ambientais que seu negócio pode gerar, o 1° Tabelião de Notas de Barueri investiu de forma eficiente nas ações de sustentabilidade. Na semana do meio ambiente, o serviço de entrega e retirada de documentos realizado por 8 bikers atingiu a marca de 68 mil quilômetros rodados, o equivalente a mais de 1 volta na Terra, que tem 40 mil km.

Fruto de uma parceria com a empresa Carbono Zero Courier, especializada em entregas expressas, de forma sustentável, o serviço, implantando há um ano, prioriza a energia limpa e ainda gera empregos e renda para mais pessoas.

Fazendo uso de bicicletas, o 1° Tabelião atende seus clientes de forma rápida e ambientalmente segura, aliviando o trânsito, os estacionamentos, o barulho e a poluição do ambiente.

Com esse serviço, o 1º Tabelião de Notas de Barueri já evitou a emissão de 5 toneladas de CO2. “Tais estatísticas consolidam ainda mais nossa parceria como uma forma de contribuir para as soluções relativas à mobilidade tão latentes nas grandes cidades e também em Barueri. Dessa forma, continuaremos contribuindo com a redução da poluição, do barulho e do trânsito, utilizando a tecnologia a serviço do cidadão”, avalia o Tabelião Ubiratan Guimarães.

De acordo com Leonardo Lorentz, coordenador da equipe que atua no cartório de Barueri, a cada serviço, o sistema calcula e exibe a emissão evitada de CO2. Esse valor fica disponível nos relatórios via Web. “O valor do CO2 evitado utilizado é de 0,0729 kg/km determinado pela DEFRA (2005) e se refere à média de CO2 emitido a cada km rodado por motocicletas que utilizam gasolina como combustível”, explica Lorentz.

O cálculo é simples:

1 km = 0,0729 kg de CO2

10 km = 0,729 kg de CO2

15 km = 1,093 kg de CO2

100 km = 7,29 kg de CO2