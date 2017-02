Em uma televisão perto de você

Péssima notícia para a Gazeta e sensacional notícia para a TV Globo. O ótimo jornalista José Armando Vannucci deixou a emissora da Fundação Cásper Líbero e vai trabalhar na área de criação da emissora carioca. Merece toda sorte do mundo. E que um dia eu consiga ter 1% da carreira do Zé Armando.

Fim de semana foi de muito trabalho. Então estou assistindo muita coisa que perdi pela internet.

Gosto do Vídeo Show (Globo), mas o programa precisa ter mais convicção. Só a audiência cair e lá vem mudança. Complicado isso.

E o Silvio Santos voltou ao seu programa. Estava com saudade do seu jeito sincero de ser. E nada politicamente correto.

Para minha tristeza Amor e Intrigas (Record) está chegando ao fim. A emissora do Bispo agora vai reprisar “Ribeirão do Tempo”. Pelo que pesquisei, a novela durou mais de um ano. Teve cerca de 250 capítulos. Jesus. É muito grande.

Falando nisso…

Alguns artistas aparecem em várias reprises na Record. O ator Heitor Martinez é um dos que mais aparece. Impressionante!

Já disse aqui algumas vezes, e outro dia alguém falou algo parecido. Artista tem que fazer arte. E uns fazem isso brilhantemente. Agora, quando os famosos tentam convencer o povo que um político é bom e o outro é ruim… É um desastre.

E minha mãe não aguentava mais algumas reprises da TV. A dona senhora ficou feliz demais com a volta dos seus cozinheiros prediletos. Ela ama o “Chefs em Ação”, Leonardo Roncon e Rafael Barros, TV Aparecida.

Não sei se tem como, mas adoraria assistir no SBT, o “Chaves” com o áudio original. Em espanhol. Eu viveria com o dedo na tecla SAP.

Outro dia, fiquei imaginando, já pensou o Chaves na Globo? Seria bem maluco. E acho que não combinaria. É igual ver o Gugu na Record. O loiro ainda tem cara de SBT.

Nem sei bem o motivo, mas lembrei da Natalia do Vale. Gosto muito da atriz e acho ela linda demais. Apenas um comentário ousado.

Entrando no mundo futebolístico…

Jogador de futebol chamou o comentarista de “Bobão”. O mundo ainda tem salvação. Que meigo. Deveria passar naquele programa do passado, o “TV Cruj”.

E as tais “polêmicas”? Jesus! E pior ainda são programas discutindo essas “polêmicas”. Dói no estômago.

Para os amigos jornalistas…

Que graça tem ficar olhando notícia na internet e depois retransmitir como se fosse algo inédito?