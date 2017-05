Emidio de Souza deixa presidência do PT Estadual

A etapa Paulista ao 6° Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores Marisa Leticia Lula da Silva, realizado entre os dias 5 e 7 de maio, na Quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, elegeu o companheiro Luiz Marinho para a Presidência do PT-SP.

O Congresso foi marcado por discussões intensas sobre o rumo do partido, votação de emendas e resoluções que guiarão as diretrizes da próxima direção do PT.

Para Emidio de Souza, que dirigiu o PT nos últimos quatro anos, a participação da militância foi fundamental para o sucesso da Etapa do 6º Congresso do PT. “Há muito tempo o PT não realizava um Congresso com tanta participação, não apenas de público, mas também de debate político tão intenso. Eu me sinto muito agradecido de poder encerrar o mandato com uma demonstração tão grande da força da nossa militância”.

Nas teses discutidas, as principais pautas foram a conjuntura estadual e nacional, estratégia, organização partidária e reforma política. O evento contou com 1046 delegados credenciados de toda parte do estado de São Paulo, eleitas e eleitos nos seus respectivos diretórios municipais, respeitando as cotas de mulheres, etnia e juventude.

Para o Presidente Nacional do PT, Rui Falcão, a etapa estadual mostrou a força da militância e reafirmou o compromisso do PT com a democracia.