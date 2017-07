Emoção marca formatura de 438 estudantes da EJA de Osasco

Na terça-feira, 4, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, realizou a formatura dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA. O evento reuniu cerca de 1500 pessoas no Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Os formandos da Educação de Jovens e Adultos – EJA foram recebidos por um extenso tapete vermelho passando pelo hall de entrada que estava decorado com a cenografia “Estrelas de Hollywood”. Educandos, familiares e autoridades foram conduzidos a solenidade de abertura, onde apreciaram a belíssima apresentação da Orquestra do Conservatório Villa Lobos que interpretou “A Magia do Cinema” com a coletânea de trilhas sonoras de grandes filmes como Piratas do Caribe, Homem de Ferro, Star Wars, Missão Impossível e Jurassic Park.

Para o aluno José Antônio dos Santos do CEU José Saramago voltar a estudar depois dos 50 anos é um desafio, sendo indígena a dificuldade é dupla: “Eu não consegui estudar porque eu sou índio, até hoje eu tenho muita dificuldade para falar português, a EJA me deu essa oportunidade para estudar. Quero que todos meus colegas de classe não desistam, vão em frente! E aprendam como eu aprendi”, disse emocionado.

Na ocasião, a secretária de educação Ana Paula Rossi, fez questão de enfatizar que a Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que encanta: “Os alunos da EJA são verdadeiros professores da vida, nos ensinam a todo instante. No mês passado tive o privilégio de acompanhar o Seminário de Práticas Pedagógicas, que reuniu educadores e estudantes, que socializaram testemunhos e histórias que emocionaram. Cada aprendizado compartilhado pelos docentes foi uma verdadeira lição de vida”, completou a secretária.

Durante a formatura, Ana Paula Rossi destacou o trabalho dedicado e respeitoso com que o Prefeito Rogério Lins vem desenvolvendo para garantir que os estudantes concluam seus estudos. “Todos os formandos souberam enfrentar os mais diversos desafios em busca do conhecimento e merecem os esforços que a administração vem realizando juntamente com a Diretoria de Ensino, para garantir que os educandos concluam o ensino fundamental II (5ª à 8ª série). É uma imensa satisfação anunciar que as escolas da rede municipal já estão com as fichas de inscrições para que os formandos e munícipes interessados permaneçam estudando”.

Prefeito Rogério Lins destacou a importância do evento “Esse momento é a conclusão de um ciclo, 438 pessoas estão se formando. Ouvi vários relatos de pessoas que ultrapassaram suas barreiras, enfrentaram preconceitos e dificuldades, para retomar os estudos e saberem que são nos momentos de dificuldades que saem os maiores aprendizados de nossas vidas. Estou reafirmando o meu compromisso juntamente com a secretária Ana Paula Rossi de juntos fazermos com que a educação de nossa cidade seja ainda melhor e com excelência na qualidade; para todos os munícipes, pois, a educação é uma ferramenta que transforma”, disse o prefeito.

Osasco possui um selo nacional de cidade livre do analfabetismo, que só é concedido para cidades que possui número próximo de 2% do índice de analfabetismo, Osasco tem 2,4%. Não existe cidade no Brasil com índice abaixo de 2%. “Com essa equipe e o incentivo da família, nós vamos terminar 2020 com Osasco sendo uma cidade com o índice abaixo dos 2%”, finalizou Rogério Lins.