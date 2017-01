Empresa promove leilão de máquinas pesadas em Osasco

A Bauko, empresa de soluções para construção e movimentação, realiza um leilão com 25 lotes entre tratores, rolos compactadores e motoniveladoras até o próximo dia 24/01 (terça-feira), às 15h. Os bens estão localizados em Osasco e Rio Claro (SP) e o objetivo do pregão é a renovação do parque fabril.

Um trator de esteiras Komatsu D155AX6 (2009), partindo de R$ 215 mil, é o destaque do leilão. Além deste item, também estão em evidência UM rolo compactador Dynapac CAD250PD, com lance inicial de R$ 100 mil; duas motoniveladoras Komatsu GD6553 (2008), com valor inicial de R$ 76,5 mil, e um rolo compactador Dynapac CA600PD, com preço inicial de R$ 58,5 mil.

Todos os lances já podem ser realizados por meio do portal Superbid (www.superbid.net), plataforma online de leilões presente em cinco países da América Latina. Também é possível realizar lances presenciais na sede da companhia, em São Paulo, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One – 4º Andar. Mais informações pelo telefone (11) 4950-9400.

Serviço:

Leilão Bauko

Data e horário: até o próximo dia 24/01 (terça-feira), às 15h.