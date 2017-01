EMTU vai aumentar valor da passagem em até 6,65%, a partir do dia 8

A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos informa que a partir de 8 de janeiro de 2017 passam a vigorar os novos valores das tarifas de transporte por ônibus nas 571 linhas que operam nas quatro regiões de concessão mais a Área 5, que envolve a região do ABC, e o Corredor Metropolitano ABD.

O percentual médio do reajuste nas áreas de concessão leva em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra e combustível, além das cláusulas contratuais com os Consórcios.

Área 1 – Consórcio Intervias

Municípios: Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia

Reajuste médio: 6,65%

Área 2 – Consórcio Anhanguera

Municípios: Cajamar, Caieiras, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Franco da Rocha

Reajuste médio: 6,58%

Os valores, que variam de acordo com a extensão da linha, poderão ser consultados a partir de 06/01/2017 no site da EMTU www.emtu.sp.gov.br.