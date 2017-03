Encontro na Câmara de Osasco reúne 120 mulheres

No último sábado, 4, estiveram reunidas na Câmara Municipal de Osasco mais de 120 mulheres do movimento de mulheres do Partido Socialista Brasileiro (PSB) da região sudoeste para discutirem sobre o , onde o Empoderamento das Mulheres na política.

O encontro foi organizado pela ex-vereadora Salete Ramos, membro da Executiva Nacional de Mulheres do PSB e da Secretaria Estadual de Mulheres. Na ocasião afirmou “Em 2018 o PSB disputará o governo do Estado de São Paulo e para isso fomentar a discussão e organização política partidária com as mulheres. Temos que ter candidatas fortes disputando o legislativo estadual e federal. As políticas públicas só efetivaram de fato com as mulheres no poder.” concluiu.