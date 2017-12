Engenheiros e Arquitetos

Dois dos principais profissionais que atuam diretamente na construção e produção do espaço urbano tiveram suas datas comemorativas nesta semana – o engenheiro (dia 11) e o arquiteto urbanista (dia 15).

No caso das engenharias, são inúmeras as áreas com atuação sobre a cidade, como a elétrica, sanitária, ambiental e cartográfica, dentre outras, porém, é o engenheiro civil o profissional das engenharias mais diretamente associado à construção do espaço urbano. É ele um dos principais responsáveis por executar as mais diversas obras, que vão de complexos projetos de infraestrutura (sistema viário, saneamento, drenagem, energia, etc.) até uma simples residência. É muito comum ser visto como aquele que tira o sonho do papel, mas muitos deles têm sua atuação antes mesmo das obras, exatamente na elaboração de projetos e com a segurança das construções.

A arquitetura e urbanismo, por sua vez, lida diretamente com o planejamento e elaboração de projetos que procuram responder a uma necessidade, desejo ou mesmo um sonho. Os profissionais da área têm o desafio de identificar as mais diversas carências do cliente/usuário, seja individual ou coletivo, seja público ou privado. E compreender a natureza das atividades a serem desenvolvidas em determinado espaço, é fundamental para ser o mais assertivo possível na concepção e elaboração de uma boa proposta. Isso faz deste profissional um estudioso e observador do comportamento humano. Na construção do território, o arquiteto urbanista é o principal responsável pelo planejamento urbano, mas não o único. É comum o trabalho ao lado de especialistas como geógrafos, sociólogos e outros, para a formulação de propostas de enfrentamento dos problemas territoriais. Aliás, esta faceta da profissão – urbanista – é das mais promissoras, principalmente no setor público, onde a carência é significativa, especialmente longe dos grandes centros.

Alguns ainda associam a arquitetura a certo glamour, fama justificada pelo fato de alguns profissionais conquistarem destaque público e visibilidade, seja por seu brilhantismo, seja por terem a oportunidade de desenvolverem seus trabalhos para os ricos da sociedade. Este charme, porém, não está presente no dia a dia da maioria dos profissionais, mas essa realidade não o torna menos importante.

A verdade é que engenheiros e arquitetos são profissionais indispensáveis e têm o desafio de ajudar a construir cidades mais justas, democráticas e sustentáveis.