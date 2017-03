Adquiri um livro nos últimos dias, cujo título é instigante: “Enquanto a gente se distrai, o tempo foge”. Ele trata da experiência do autor e bom escritor, Luiz Henrique Matos, a partir do nascimento de Nina, sua primeira filha. É um material que vale a pena conhecer. Mal comecei a lê-lo, já o repassei como presente a um amigo e agora terei que comprar novo exemplar, que farei com prazer. Minha abordagem aqui, entretanto, se limita a uma reflexão sobre o título com suas variações. E não faltam opções. Hoje, por exemplo, enquanto a gente se distrai, o governo e seus parceiros se articulam para promover mudanças profundas que, se não barradas, vão alterar o modo de vida de milhões. E não é para melhor, acredite. Enquanto a gente se distrai com histórias, como a operação Carne Fraca, o Congresso Nacional aprova leis como a reforma trabalhista em moldes que não beneficiam a grande massa de trabalhadores. Enquanto a gente se distrai com a fumaça das ações midiáticas promovidas por instituições, como o Ministério Público e Polícia Federal, direitos consagrados da legislação trabalhista são rasgados e jogados na lata de lixo da história. Tenho me questionado e feito o mesmo com pessoas próximas acerca da necessidade dos efeitos pirotécnicos dessas operações. Será mesmo necessário todo esse show? A quem interessa esse modelo de fiscalização e controle? Tenho minhas dúvidas. Temos assistido nos últimos anos a um permanente espetáculo de execração de empresas brasileiras. Petrobrás, Odebrecht (e outras grandes construtoras), e agora importantes conglomerados de produção de carne. A economia que já está mal das pernas, cada vez mais indo para o buraco. O país que precisa urgentemente voltar a crescer, patina com um governo sem autoridade moral para promover as melhorias necessárias. Decidi que não vou contribuir com a “espetacularização” da degredação de empresas brasileiras. Sou totalmente a favor das investigações. E que se puna com rigor políticos, executivos e quem quer que seja responsável por ações de corrupção. Que se faça justiça. Que ela seja imparcial. Que não haja vazamentos de informações sigilosas com objetivos escusos. E que se proteja a economia nacional. Que se investigue e puna os corruptos sem a destruição daqueles que são geradores de riquezas. Daqueles que investem, promovem a geração de emprego e renda, fomentam o crescimento que gera novos investimentos. E assim o ciclo da economia gira. Sem espetáculos! Porque enquanto a gente se distrai…