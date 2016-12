Enquanto não houver condenação, ninguém pode ser prejulgado, isso infelizmente está acontecendo, disse a presidente do PTN

Na manha desta terça-feira, 27, centenas de pessoas simpatizantes ao prefeito eleito Rogério Lins foram ao calçadão da Antônio Agú, em frente a estação central de Osasco. Os manifestantes fizeram um ato de apoio a Rogério Lins e contra o modo de como o Ministério Público Estadual está conduzindo as investigações contra o prefeito eleito. “Nós queremos transparência do Ministério Público. Queremos provas,”, diz o organizador do evento o empresário Raul Gutierrez.

“Estamos dando todo o apoio ao Rogério Lins. Enquanto não houver condenação, qualquer cidadão, não pode ser prejulgado, isso infelizmente está acontecendo. Eu acredito na inocência dele. Estão acabando com a vida de uma pessoa”, diz Renata Abreu, presidente do PTN.

Ela disse que o PTN não trabalha com plano B, caso Lins não assuma. “Eu acredito na inocência dele e o Rogério será o melhor prefeito que Osasco já teve.”

Segundo Gelso de Lima, secretário de governo de Rogério Lins, todos os secretários serão nomeados no dia 1 de janeiro. “Haverá apenas uma alteração na secretaria de Saúde, com a saída de André Sacco.”

O prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN), foi transferido na manhã desta terça-feira (27) para a penitenciária de Tremembé, no interior paulista, após passar duas noites na cadeia pública de Osasco.