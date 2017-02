Ensino Médio de Osasco avança no Idesp 2016

Resultados acompanham índice do Estado no mesmo nível de ensino; boletins com resultados do Saresp de Língua Portuguesa e Matemática já estão disponíveis

As escolas estaduais de Osasco avançaram no Ensino Médio em 2016. É o que mostra o resultado do Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo), divulgado nesta quarta-feira (1º), pela Secretaria da Educação.

Osasco acompanha o desempenho do Estado no Ensino Médio. Na média geral, o ciclo avançou pelo quarto ano consecutivo e chegou a 2,30 contra os 2,25 registrados em 2015. A pontuação é também a mais alta desde 2008, quando a Secretaria adotou o indicador de qualidade da educação paulista.

Em Osasco, o Índice de Desenvolvimento da Educação em 2016 saltou para 1,95, ante os 1,82 registrados no ano anterior.

As provas do Saresp foram aplicadas em 29 e 30 de novembro a alunos do 3º, 5º e 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio em todas as 5 mil unidades. Em Língua Portuguesa, na comparação entre 2015 e 2016, os avanços ocorreram no 5º ano (212,7 para 218,6), 7º ano (221,4 para 222,9) e a 3ª série (267,8 para 273,0). Em Matemática, o 7º ano também elevou a média (227,4 para 227,5).

Além das médias por proficiência, a Secretaria divulga percentuais de alunos em quatro níveis: Abaixo do Básico (não aprenderam o suficiente), Básico, Adequado e Avançado (estes três últimos aprenderam o que deveriam ou mais). Em Língua Portuguesa, a 3ª série do Ensino Médio diminuiu o número de alunos ‘Abaixo do Básico’ (34,4% para 30,9%) e aumentou a quantidade no ‘Avançado’ (0,5% para 0,8%). Os outros 69,1% estão a partir do básico, ou seja, os estudantes aprenderam o que deveriam ou mais no período. As taxas do 5º e 7º ano também melhoraram entre 2015 e 2016. Em Matemática, o 5º ano conseguiu diminuir em 3,6 pontos percentuais os estudantes ‘Abaixo do Básico’ (19,1 para 15,5). Os outros 84,5% também estão a partir do índice básico.