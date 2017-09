Equipe de Ginástica Artística se apresenta ao público neste sábado, 16

llO ginásio da Ginástica Artística Ayrton Senna da Silva, em Osasco, estará movimentado neste fim de semana, pois os atletas da modalidade que representam a cidade nas categorias infantil e pré-infantil, irão realizar uma avaliação aberta ao público.

O Objetivo desta avaliação é verificar se os ginastas, tanto do masculino, quanto do feminino, que fazem parte da equipe de pré-treinamento e treinamento, estão aptos a participar das competições em um nível acima do que já vem participando.

A intenção da avaliação ser aberta é para observar como os ginastas se portam realizando séries e acrobacias com público presente, com isso, ao chegar nas competições, não sentirão a pressão das arquibancadas, pelo lado psicológico.

Serviços

Avaliação Aberta de Ginástica Artística

16 de setembro, às 13h

Ginásio Ayrton Senna da Silva

Rua Ciro dos Anjos, 150

Bela Vista – Osasco