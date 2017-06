Escola construída em cima de galeria é fechada pela Prefeitura de Osasco e alunos são transferidos

No dia 9 de junho, técnicos da Secretaria de Educação, acompanhados de engenheiros da Secretaria de Obras e Defesa Civil estiveram na escola da rede municipal de ensino “CEMEIEF (Creche, EMEI e EMEF) Maria José Ferreira Ferraz”, onde foi realizada uma vistoria na qual culminou na decisão de interditar a escola, a fim de garantir a segurança de todos os alunos e funcionários que trabalham no local.

A unidade educacional tem sido visitada constantemente por técnicos da manutenção e da Prefeitura de Osasco. Em uma das vistorias foi identificado que sob a lavanderia, localizada na parte interna da escola, incidiu um desnível por conta de uma erosão, além de diversas rachaduras que apareceram nas paredes da escola. A escola foi construída em cima de galeria de águas pluviais.

Por precaução e laudo técnico dos engenheiros da Secretaria de Obras e Defesa Civil a Secretaria de Educação tomou a providência de transferir os alunos para as unidades escolares próximas, garantindo também o transporte escolar para os estudantes que necessitem.

Na ocasião, 102 alunos da EMEI que estudam na unidade serão transferidos para EMEF Irmã Tecla Merlo. Já os 268 alunos que estudam na EMEF e 121 alunos de creche; serão transferidos para a EMEF Profº Alipio da Silva Lavoura.

Haverá uma reunião na próxima segunda – feira (12/06) com os responsáveis dos alunos matriculados na CEMEIEF Maria José Ferreira Ferraz. O diálogo contará com a presença dos gestores da escola e supervisores de ensino da Secretaria de Educação que irão esclarecer a interdição da escola, bem como tirar todas as dúvidas.

O encontro será na igreja católica Santa Maria Madalena Vila Simões – Av. José Zanardo, n°06 – Jardim Santa Fé – Osasco.