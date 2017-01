Escola de Dança de Itapevi abre vagas gratuitas para cursos

A Escola Livre de Dança está com inscrições abertas para centenas de crianças e jovens de Itapevi que têm interesse em ingressar no mundo da expressão corporal por meio da dança.

Sua grade conta com aulas de ballet, jazz, hip-hop, zumba, dança do ventre e capoeira. Todas as modalidades são oferecidas gratuitamente.

Tradicional no município, a Escola Livre de Dança é referência em todo o país quando o assunto é formação de grandes dançarinos. Com inúmeros prêmios, já levou seus alunos até mesmo para o exterior representando a cidade em competições em lugares como Nova York.

Para se matricular, basta comparecer na Avenida Luís Manfrinato, 194, no Centro, e apresentar versão original e cópia da certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência, uma foto 3×4 e atestado médico autorizando a prática.

Para menores de 18 anos, é necessário apresentar os itens anteriores mais a presença de um responsável legal, munido de RG original e cópia.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4141-0279.

SERVIÇO

Escola Livre de Dança abre vagas

Quem pode: maiores de 4 anos

Onde: Avenida Luís Manfrinato, 194



Quando: de segunda a sexta, das 8h às 17h (horário para inscrições)

Contato: (11) 4141-0279

Documentos exigidos: Cópia do RG ou Certidão de Nascimento, comprovante de residência e foto 3×4