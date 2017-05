Escola do Jardim Cipava ganha Oficina de Saberes

Osasco acaba de ganhar o projeto social ‘Oficina de Saberes – Incluir é a Nossa Meta’, que tem o propósito de fortalecer o desenvolvimento de pessoas com deficiência e com foco no aprimoramento de suas aptidões físicas, cognitivas e artísticas, contribuindo deste modo para que conquistem autonomia e socialização. A solenidade de lançamento do projeto ocorreu nesta segunda-feira (22), com a presença do prefeito Rogério Lins.

Implantado pela Planneta, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Osasco, o projeto iniciou suas atividades em um espaço exclusivo, compartilhado à unidade escolar Edmundo Burjato (Rua Luís Antônio Padrão, s/nº no bairro Cipava). A intenção é atender gratuitamente 110 pessoas com deficiência e se tornar uma referência desse atendimento no município. Até o momento há cerca de 80 inscritos; portanto ainda há vagas. Para participar é só comparecer à sede do projeto e preencher a ficha de inscrição.

Diversas ações serão desenvolvidas nas oficinas à disposição dos participantes. A de Expressão Corporal, por exemplo, contará com atividades de teatro, dança, fotografia e expressão corporal e facial. Já na de Meio Ambiente, os participantes irão aprender a fazer horta, jardim sensorial e horta suspensa; e também a reciclar materiais, entre outras atividades que promovem o trabalho em grupo, disseminando conceitos de democracia, ecologia, do fazer sustentável, de preservação e limpeza.

Na Oficina de Sons e Movimentos, a animação é garantida. Por meio de música, dança, percussão e jogos cooperativos, os alunos terão a oportunidade de aprimorar a capacidade de concentração, o raciocínio lógico, a imaginação, a coordenação motora, habilidades em acompanhamento rítmico, voz e canto, além de desenvolverem a autoestima.

O projeto ‘Oficina de Saberes – Incluir é a Nossa Arte’ conta ainda com oficinas de Recursos Audiovisuais e Artes Manuais. Acontecerá de segunda a quinta-feira, em dois turnos. Pela manhã, de 8h às 12h; e à tarde, das 13h às 17h.

Segundo a secretária Ana Paula Rossi, o começo das atividades da Oficina de Saberes é apenas o pontapé inicial de outras mudanças que serão implementadas na Escola Edmundo Burjato.

“Tanto os alunos como os pais estavam sentindo muita falta das atividades desde o ano passado. Hoje, estamos felizes por iniciar a Oficina de Saberes nesse espaço totalmente revitalizado. Agora, teremos uma coordenadora pedagógica e atividades que, além de incentivar a criatividade, ajudam também na socialização dos nossos alunos, finalizou.