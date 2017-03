Escolas estaduais de Osasco têm até sexta-feira para se inscrever na Olimpíada de Matemática

As escolas estaduais de Osasco têm até sexta-feira (31) para se inscrever na 13ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática – OBMEP. Podem competir alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O cadastro deve ser feito pela equipe gestora no endereço www.obmep.org.br. Neste ano, de maneira inédita, o torneio também é aberto à rede particular.

Os alunos participantes da OBMEP são divididos em três níveis, de acordo com a escolaridade (nível 1 – 6º ao 7º ano; nível 2 – 8º ao 9º ano; e nível 3 – 1ª à 3ª série). Na primeira fase, são 20 questões objetivas, de caráter eliminatório. As provas estão marcadas para 6 de junho e serão realizadas na própria escola inscrita, responsável pela aplicação e correção. A lista de classificados está prevista para 11 de agosto.

Mais do que testar o conhecimento matemático dos alunos, a Olimpíada busca despertar o interesse pelo estudo dos números por meio da lógica, raciocínio e criatividade. Em 2016, a rede estadual paulista conquistou mais de 690 medalhas. As escolas também foram premiadas com kits esportivos e material didático.