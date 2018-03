Escolhas Televisivas

Fãs e fanáticos de um partido político cancelando um canal de televisão. 2018 e eu ainda tenho que ver uma coisa dessa. Jesus!

Mudando de assunto…

Sempre bom começar assistir uma novela e ir descobrindo atores que estão na trama. Com “Orgulho e Paixão”, Globo, está sendo assim. Novela está boa demais.

Gostei muito da abertura. Música “Doce Companhia” ficou boa com a voz da Lucy Alves. Canção que era cantada pela Fernanda Takai. Mudaram uma palavra na música, “ressuscitada” virou “renovada”. Takai não gostou.

Mudando de assunto…

Sou também repórter esportivo. E uma coisa é fato, repórteres homens e repórteres mulheres são xingados em todo e qualquer estádio.

Falando nisso…

Quem é melhor fazendo propaganda, Tite ou Dunga?

E você ainda acredita naquele jornalista que diz que somente ele tem tal informação? Muitos chutam, e uma hora acaba acertando. Jornalista trabalha muito com dedução. E isso confunde um pouco.

Não canso de elogiar, e vou ter que falar de novo.

O humorista Guilherme Uzeda, a “Tia” do programa “Mulheres”, Gazeta, é muito bom. Ter permanecido na casa foi o grande acerto da direção da emissora.

Falando em saudade…

Quando voltam ao trabalho os ótimos José Mayer e William Waack?

E continuo sabendo mais do “Big Brother” pela Sônia Abrão na Rede TV do que pela própria Globo.

E eu fico triste quando vejo que o canal “Viva” vai reprisar uma grande novela. Isso quer dizer que tão cedo não vai passar na TV aberta.

Aqui em casa só tem TV aberta. Só.

Já estava esquecendo. Comprei um controle remoto novo. Minha vida já voltou ao normal. Que bom!

Neste exato momento, o “Vídeo Show”, Globo, está homenageando Reginaldo Faria. Grande ator. Sempre discreto e mais um que não faz força para ser bom.

Já estou com saudade do “Profissão Repórter”, Globo. Parece que o ótimo programa do Caco Barcellos volta em abril. Pena que na época da Copa vai parar de novo.

Falando nisso…

“Copa do Mundo” tem isso de chato, atrapalha toda boa programação da TV.

Nem lembro se já falei, mas gosto de artista que apenas me diverte. Artista que só quer falar de política eu acho chato demais. Gosto de entretenimento.

Para fechar…