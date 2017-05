Escolinhas do Basquete Osasco contam com mais de 80 garotos

As escolinhas sub-11, sub-12 e sub-13 do Basquete Osasco têm despertado o interesse de garotos de toda a região. Já considerado um sucesso, o projeto conta com mais de 80 participantes.Podem participar das escolinhas garotos nascidos entre 2004 e 2008. Os treinos acontecem às segundas, quartas e sextas, a partir das 9h, e às terças e quintas, às 17h, sempre no ginásio Geodésico, que fica na Avenida Eucalipto, nº 281, no Cidade das Flores, em Osasco.

As escolinhas são gratuitas e, para se inscrever, basta levar o comprovante de residência e o documento de identidade. O projeto tem a coordenação da experiente comissão técnica do Basquete Osasco, time que tem se destacado no cenário estadual, sendo o atual tricampeão dos Jogos Abertos do Interior e campeão dos Jogos Regionais, além de alcançar seguidamente os playoffs do Campeonato Paulista Adulto.