Escorpiões invadem condomínio em Carapicuíba

Os moradores de um condomínio em Carapicuíba estão sofrendo com uma infestação de escorpiões. Eles culpam a existência de um terreno baldio do empreendimento Igarassu ao lado do condomínio e dizem que a prefeitura não consegue oferecer uma solução ao caso.

A síndica do prédio do Parque Jandaia, Luciene do Nascimento, afirma que os moradores já estão há quase 2 anos no condomínio e que o problema é recorrente. “A gente quer que limpem o terreno, que deem uma solução. Eles vêm, limpam, deixam sujeira, e a gente fica com escorpião entrando na casa da gente”, diz.

Segundo a síndica, a prefeitura informou em novembro que notificaria o dono do terreno e deixou orientações aos moradores do condomínio sobre como agir em caso de escorpiões serem encontrados. Dois moradores já teriam sido picados, sem gravidade.

Em relação à denúncia sobre a presença de escorpiões no condomínio Flex, a Prefeitura de Carapicuíba informa que o Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva já tomou as devidas providências. Cabe ressaltar que o novo governo municipal tem a limpeza e conservação da cidade como uma das prioridades, tanto que já iniciou os mutirões de limpeza. Nesse caso específico, a área é particular.

A prefeitura já notificou o empreendimento Igarassu, que foi autuado e tem 10 (dez) dias para cumprir determinação da Vigilância em Saúde. É muito importante que a população ajude a fiscalizar e manter a cidade limpa.

O cidadão conta inclusive com o telefone 4181-8084 para denunciar e contribuir com a melhoria de qualidade de vida da população.