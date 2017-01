Escorpiões invadem condomínio em Carapicuíba

Os moradores de um condomínio em Carapicuíba estão sofrendo com uma infestação de escorpiões. Eles culpam a existência de um terreno baldio ao lado do condomínio e dizem que a prefeitura não consegue oferecer uma solução ao caso.

A síndica do prédio do Parque Jandaia, Luciene do Nascimento, afirma que os moradores já estão há quase 2 anos no condomínio e que o problema é recorrente. “A gente quer que limpem o terreno, que deem uma solução. Eles vêm, limpam, deixam sujeira, e a gente fica com escorpião entrando na casa da gente”, diz.