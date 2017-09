Escritor osasquense lança livro sobre o Amor

Em “Amo intensamente como fogo que termina em cinzas”, a lírica amorosa é retratada com agudeza por meio de trilhas que escapam aos lugares comuns e revelam imagens intensas que exprimem a grande travessia percorrida pelos seres humanos: a do amor. Com seus encantamentos, suas veredas, suas desilusões e seus renascimentos, afinal “amar/ é cruzar o mar/ e encontrar em cada porto/ o amor”.

T ecido no espaço caótico das megalópoles, o movimento poético recusa “o estilo de vida indiferente” e aposta em altas doses de humanidade daquele que busca o autoconhecimento, tem medo “de não ter feito a s perguntas certas/ Ou pior, nunca ter perguntando” e plena consciência das metamorfoses da vida.

O olhar lúcido do poeta permite depurar o real transfigurando-o em matéria poética, construída por meio de versos cáusticos que refletem temáticas cruciais como a escravidão “da pena ao samba/ houve Palmares”, a guerra dos “povos divididos por profecias”, a desigualdade social “herbicida que extermina” e a desumanização dos indivíduos “sardinhas sem cabeça” que transitam em condições precárias na luta pela sobrevivência.



Neste livro de estreia, Alan Pereira percorre com maestria e profundidade os caminhos do amor, da condição humana e da vida social. O lirismo e a sagacidade de sua poesia, esculpida com força e inteligência, tornam a leitura inquietante e desassossegam o leitor, convidando-o a embrenhar-se nestes versos que, com a qualidade apurada da linguagem, enriquecem a poesia brasileira contemporânea.

