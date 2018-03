Especial Mês da Mulher

MOSTRA VIOLA DAVES – MIS

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o MIS – Museu da Imagem e do Som, realiza uma mostra de filmes da aclamada e premiada atriz norte-americana Viola Davis. A exibição dos longas estrelados por ela acontecem entre os dias 6 e 8 de Março. Conhecida popularmente nos últimos anos pela série de TV “How To Get Away With Murder”, na qual interpreta a advogada Annalise Keating, Viola começou sua carreira artística em 1996, e desde então viveu diversos papéis de peso e recebeu prêmios importantes, além de inspirar muitas mulheres com seu ativismo, apoio a causas de empoderamento feminino e luta contra o racismo. Confira a programação completa: dia 06 de Março (Terça-feira) às 18h “Lila e Eve – Unidas Pela Vingança” (2015) e às 20h30 “Dúvida” (2008); dia 07 de Março (Quarta-feira) às 18h “A Luta Por Um Ideal” (2012) e às 20h30 “Um Limite Entre Nós” (2016); e dia 08 de Março (Quinta-feira) às 17h30 “Os Suspeitos” (2013) e às 20h “Histórias Cruzadas” (2012). O Museu da Imagem e do Som está situado na Av. Europa nº 158, Jardim Europa – São Paulo. Entrada gratuita – Os ingressos podem ser retirados uma hora antes de cada sessão na recepção do Museu.



CASA NATURA MUSICAL

Solenizando o Dia Internacional das Mulheres, a Casa Natura Musical oferece uma programação especial, com shows de mulheres poderosas da música brasileira. Abrindo a agenda feminina do mês, Ângela Ro Ro apresenta “Selvagem”, seu décimo disco de estúdio. Além das novidades de seu atual trabalho, compõe o repertório antigos sucessos da cantora. O show acontece nesta sexta-feira, 2, às 22h30, com ingressos à R$ 60. No dia 8 de Março às 21h30, o grupo As Bahias e a Cozinha Mineira conduz o show de seu aclamado álbum “Bixa”, em que mostra novas sonoridades e um olhar atento a clássicos da música brasileira. Os ingressos variam de R$ 40 à R$ 100. No dia 9 (Sexta-feira) às 22h30, Elza Soares – uma das vozes mais marcantes da nossa música, volta aos palcos de São Paulo, com a apresentação de “A Voz e a Máquina”. A Casa Natura Musical fica na Rua Artur de Azevedo nº 2134, Pinheiros .

FEMINICE – SESC

Feminice é a programação especial que o Sesc Osasco preparou para o Mês da Mulher. Nesta sexta, 2 às 20h, a cantora Renata Versolato apresenta releituras de clássicos do jazz inesquecíveis que foram gravados por grandes divas como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Nina Simone. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência. Já no dia 10 de Março é a vez do espetáculo “A Dona da Voz”, com direção musical de Rovilson Pascol, Tânia Alves, Márcia Castro e Blubell prestam homenagem À Ângela Maria. Os ingressos variam entre R$ 6 e R$ 20 e podem ser adquiridos na Unidade. O Sesc Osasco está situado na Avenida Sport Club Corinthians nº 1300, Jardim das Flores em Osasco.

ÂNGELA MARIA – TEATRO MUNICIPAL

A voz de Ângela Maria e a obra de Roberto e Erasmo Carlos estão na memória afetiva dos brasileiros há décadas, traduzindo sentimentos bons e relembrando paixões. No show da nova turnê, a artista é acompanhada por uma super banda e interpreta, além dos clássicos de Roberto e Erasmo, os grande sucessos que marcaram sua carreira, como “Gente Humilde”, “Babalu”, “Lábios de Mel”, “Tango pra Tereza”, “Falhaste Coração” entre outros. As apresentações ocorrem no dia 17 de Março (Sábado) às 20h30 e dia 18 de Março (Domingo) às 18h, no Teatro Glória Giglio situado na Avenida dos Autonomistas nº 1533, Vila Campesina em Osasco. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência no local.

WORKSHOP MULHER EXTRAORDINÁRIA

O Instituo Poderosa Maria realiza no dia 24 de Março (Sábado) o Workshop Mulher Extraordinária, um evento para ajudar mulheres a vencerem problemas financeiros, melhorarem seus relacionamentos e criarem um negócio do zero, esse evento têm como metodologia o Coaching, Finanças e Negócios. O objetivo é transformar a vida financeira, relacionamentos e despertar seus talentos para criar um negócio que prospere e faça a diferença no mundo . O evento conta com participação de Especialistas como o Coach em Finanças e Prosperidade Jean Rodrigo Delforno, Mariana Lima, Empresária, fundadora da empresa 1 Toque de Sedução e consultora de relacionamentos e uma palestra especial Empreenda do 0 e Utilize Seus Talentos para Criar um Negócio Inovador e Próspero com a Kel Larangeira, fundadora do Instituto. Estão programadas palestras, dinâmicas, aplicação de ferramentas de autoconhecimento e sorteios de brindes dos apoiadores do evento. O encontro acontece das 15h às 19h no Hotel Best Way que fica na Avenida Dionísia Alves Barreto nº 500 em Jardim Bela Vista em Osasco. O valor do ingresso individual é de R$ 250,00 e o ingresso duplo R$ 400,00. Para participar é necessária a inscrição no site: http://poderosamaria.omb10.com/workshop

SEMANA DA ARTE HEFORSHE

A Mauricio de Sousa Produções fará uma exposição no Conjunto Nacional para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, quando a empresa também comemora o aniversário de dois anos do projeto Donas da Rua, que trabalha a autoestima das meninas e seus direitos a oportunidades, e que conta com apoio da ONU Mulheres. Para exaltar essa data tão importante, a Mauricio de Sousa Produções vai homenagear 18 mulheres que contribuíram para a história recente da humanidade. Contribuindo para a programação global da Semana de Arte HeForShe, a exposição trará as personagens meninas da Turma da Mônica interpretando personalidades que se destacaram em vários campos, como artes, esportes e ciências, em painéis que apresentam a biografia de cada uma. Entre elas, estão a Prêmio Nobel de Química e Física Marie Curie, a cientista espacial Katherine Johnson, a campeã de judô Rafaela Silva, a pintora Tarsila do Amaral, a escritora J. K. Rowling, e a ativista e Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai. A exposição estará aberta ao público até sexta,9, no Piso Térreo do Conjunto Nacional, situado na Av. Paulista nº 2073 – São Paulo. A visitação é gratuita.

ÁLBUNS DE MORTAS – TEATRO MUNICIPAL DE BARUERI

O Teatro Municipal de Barueri apresenta “Álbuns de Mortas”, um espetáculo que grita a importância do combate à violência contra a mulher, feito de mulheres e seus depoimentos reais para toda a sociedade. Produzido pela equipe de Teatro das Oficinas de Artes, “Álbuns de Mortas” foi construído a partir das histórias tocantes vividas ou conhecidas das próprias atrizes. Com direção de Nana Pequini, compõe o elenco Cidoka Flor, Glória Moreno, Aline Amaral, Marlene Amaral, Fátima dos Santos e Silvana Meduneckas. A apresentação ocorre dia 23 de Março às 20h, no Teatro Municipal de Barueri. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos no local.