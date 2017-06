Esquadrão Futsal, a alegria do Munhoz Júnior

Por Jesse Brito

No dia sete de setembro de 2008, deu-se início uma das agremiações mais populares do futsal da zona norte de Osasco o Esquadrão Futsal.

Em quase nove anos de existência, o time construiu uma história sólida de alguns campeonatos e torneios disputados e em sua grande parte chegando as finais e em outras levando o título de campeão. O fundador do time foi Renato Mauricio Monteiro, morador do bairro Munhoz Junior, onde também é a sede do time, ele teve a iniciativa de começar este projeto para disputar torneios e campeonatos.

O time sempre joga nas cores vinho, preto e branco que já é marca registrada por onde eles passam, principalmente no seu reduto onde manda os jogos que fica na quadra da escola João Campestrine também no bairro do Munhoz Junior.

O time não tem patrocínio e vem se mantendo pela ajuda dos próprios atletas. O Esquadrão Futsal tem uma torcida apaixonada e envolvente que está presente na grande parte dos jogos e também tem história para contar quando, por exemplo, o time do Esquadrão jogou contra o famoso time do Corinthians no Parque São Jorge. O Timão saiu ganhando o primeiro jogo e o time do Esquadrão ganhando o segundo em uma partida emocionante que marcou a história do time.

Outro jogo que repercutiu bastante no meio do futsal foi entre Esquadrão x Mônaco pela Copa Dezinho, o time do Munhoz Júnior estava perdendo por 4×1, e faltando cinco minutos para o término da partida, o time do Esquadrão virou o jogo para a alegria da torcida.

Naquele dia o Esquadrão conquistou o seu primeiro título em um campeonato. Em 2013, o time conseguiu o bicampeonato da copa Dezinho, 2015 foi vice campeão da Copa Verão, e agora em 2017 está em mais uma finalíssima da copa MIX. A final será no dia 18, na escola João Campestrine no Munhoz Júnior.