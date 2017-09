Estradas da região não registraram mortes no feriado da Independência

No feriado de Independência, mais de 1,1 milhão de veículos utilizaram o Trecho Oeste do Rodoanel – volume cerca de 8% acima do esperado pela CCR RodoAnel para o período entre a quarta-feira, 6, e o domingo, 10. No total, foram registrados 11 acidentes, com 1 vítima. Nenhuma morte foi registrada neste feriado.

Mais de 658 mil veículos utilizaram o Sistema Castello-Raposo – volume cerca de 9% acima do esperado pela CCR ViaOeste para o período entre a quarta-feira, 6, e o domingo, 10. No total, foram registrados 46 acidentes, com 27 vítimas. A concessionária não registrou nenhuma vítima fatal no período. Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle de Informações da Artesp.

Segundo Alessandro Pereira, coordenador de Tráfego da CCR ViaOeste, no domingo, 10, a concessionária identificou um movimento antecipado dos motoristas nas rodovias, possivelmente para escapar do horário de pico. “Um intenso volume de tráfego foi registrado já por volta das 8h, quando o normal para os feriados com esta característica é por volta das 11h”, destaca.