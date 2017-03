Estreia do Osasco Audax na Série D do Campeonato Brasileiro será contra o Itumbiara em Goiás

Além do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o calendário do Osasco Audax, em 2017, conta com a participação em mais uma competição nacional: o Brasileiro Série D. Assim como no ano passado, o clube entrará na briga pela ascensão no futebol do país, buscando o acesso para a divisão acima. A primeira fase começa no dia 21 de maio.

O Osasco Audax vai disputar pela segunda vez em sua história a competição, com a vaga conquistada através do vice-campeonato paulista em 2016. Em sua primeira participação, o clube não conseguiu avançar para a segunda fase e deixou a competição de forma precipitada.

A competição deve ser a mais disputada desde o surgimento da quarta divisão do futebol nacional, em 2009. Pela primeira vez, a tabela da competição foi divulgada com todos os seus participantes já definidos. Ao todo, são 68 clubes na disputa.

O sistema consiste em 17 grupos de quatro clubes cada. Avançam para a Segunda Fase os primeiros de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados, um total de 32 clubes. Na etapa seguinte, a competição será disputada em sistema de mata-mata, com mais cinco fases até a definição do título.

Em sua segunda participação, o Osasco Audax integra o Grupo M, ao lado de Itumbiara-GO, Portuguesa-RJ e URT-MG. Confira os duelos com data base divulgados pela CBF:

Turno

21/05: Itumbiara-GO x Osasco Audax

28/05: Osasco Audax x Portuguesa-RJ

04/05: Osasco Audax x URT-MG

Returno

11/06:URT-MG x Osasco Audax

18/06: Portuguesa-RJ x Osasco Audax

25/06: Osasco Audax x Itumbiara-GO