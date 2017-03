Etecs vão receber televisores antigos para descarte

Conforme vinha sendo anunciado, a Capital e 38 municípios da Região Metropolitana de São Paulo amanheceram sem o sinal analógico de TV nesta quinta-feira, 30 de março. Para auxiliar no descarte adequado dos aparelhos antigos, que se tornam obsoletos caso não sejam acoplados conversor e antena digital, 19 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) participam de uma campanha para receber os televisores e encaminhá-los a destinos apropriados.

Em Barueri, a Etec fica na Rua João Batista Soares, 440 no Novo Centro, vão receber os televisores no 7 de abril, das 9 às 17 horas; 8 de abril, das 9 às 16 horas. Em Carapicuíba, o descarte será na avenida Francisco Pignatari, 650 na Vila Gustavo Corrêa, nos mesmos dias e horários de Barueri.

Em Jandira, aEtec Prefeito Braz Paschoalin na Rua Elton Silva, 140 no Centro receberá os aparelhos nos dias 31 de março, das 9 às 17 horas; 1º de abril, das 9 às 16 horas

Em Osasco, a Etec Professor André Bogasian na rua Manoel Rodrigues, 155 no Bonfim, estará aberta nos dias 7 de abril, das 9 às 17 horas e 8 de abril, das 9 às 16 horas. Na unidade da Vila dos Remédios que fica na rua Pedro Rissato, 30, a entrega será nos mesmos dias e horário. Em Santana de Parnaíba. As Etecs Bartolomeu Bueno da Silva na

Av. Tenente Marques, s/nº– Fazendinha e Ermelinda Giannini Teixeira do Centro receberão os televisores nos dias 7 e 8.