“Eu e a OAB fomos vítimas da Libânia”, diz Lindoso sobre caso de extorsão

Na tarde desta quarta, 25, o presidente da Câmara de Osasco Elissandro Lindoso deu uma entrevista coletiva no qual abordou o caso de extorsão que aconteceu em um jantar na cidade de São Roque com a presidente da OAB Osasco Libânia Aparecida e seu marido Carlos Gomes. Lindoso abriu a coletiva dizendo que ele e a OAB de Osasco foram vítimas da Dra. Libânia.

O presidente da Câmara disse que foi feito um acerto em R$ 20 mil, ontem Lindoso levou R$ 2 mil em um restaurante combinado com o casal. Antes, por volta das 18h30, passou em uma delegacia para que fosse dado o flagrante pelos policiais. “Ela era o cérebro e ele o operacional, eu paguei as duas primeiras parcelas para ganhar confiança dos dois, foi uma forma de aproximação deles.” Durante a coletiva, ele disse que não poderia dar muitos detalhes para não atrapalhar as investigações

De acordo com o presidente, as extorsões começaram com Carlos Gomes e envolviam cargos e valores. Lindoso gravou em áudio e vídeo Carlos fazendo diversas exigências no tocante a cargos públicos comissionados como também vantagens em dinheiro e que através das ameaças de falas e repetitivas representações já teria pago a quantia de R$ 10 mil reais.

Já presa na delegacia de Sorocaba Libânia disse que o dinheiro encontrado em sua bolsa na hora do flagrante tinha sido colocado por Lindoso, enquanto ela se ausentou para ir ao banheiro. Representantes da OAB que estiveram na coletiva disseram que a Ordem vai se pronunciar em breve, pois estão averiguando todas as informações para depois tecer algum comentário.