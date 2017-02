Eu me sinto tão só…

Se você se identifica com o título e sente tristeza ao perceber isso, está na hora de mudar alguma coisa em sua vida, pois solidão é mais do que não ter ninguém ao seu lado. É muitas vezes sentir-se vazio.

Existe quem está rodeado de pessoas e mesmo assim se sente só. Eu te pergunto: será que você está aproveitando ao máximo quem está perto de ti? Será que está na hora de se rodear de outras pessoas?

Existem também aqueles que estão sozinhos de fato, mas mesmo isto não explica o sentimento da tristeza diante da solidão, pois sua própria companhia pode ser o suficiente. Então, algumas das perguntas a se fazer são: por que não consigo aproveitar momentos sozinhos? Por que não tem ninguém ao meu lado agora? Para onde foram e porque se afastaram? Como posso mudar estas duas situações?

Parece simples de falar, mas a prática é mais complicada. Descobrir o que você pode fazer para não se sentir tão só é um grande passo, mas deixar de colocar a responsabilidade em outras coisas e pessoas pode ser mais difícil ainda. Não nego que outras pessoas podem lhe colocar nesta situação, porém, é você quem precisa buscar como mudar isso, mudar o que está errado em sua vida agora.

E se estiver difícil identificar tais questões, não se sinta mal. Às vezes as coisas são mais complexas do que parecem – procure auxílio profissional. O importante é não se acostumar com a solidão quando ela te traz tristeza.