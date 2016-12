“Eu trato as pessoas como se fossem da família”, diz Lúcia

Dos 21 vereadores eleitos em Osasco, três foram mulheres. Lúcia da Saúde é uma delas, em sua segunda disputa ela já atingiu o seu objetivo. A vereadora pretende ajudar a cidade, principalmente na área da saúde

Nascida em Cedro no Ceará, ainda pequena Francisca Jenilúcia Ribeiro de Andrade veio para a cidade de Osasco. Hoje, ela é casada e mãe de três filhas. Lúcia começou a trabalhar com 12 anos de idade e não parou mais. Em sua família Lúcia teve a dimensão do serviço público de saúde. “Meu pai teve um AVC e ficou acamado, quando minha mãe ia buscar vaga no posto de saúde, ela saía de casa 4h da manhã e voltava 4h da tarde. Por este motivo, eu queria trabalhar na área da saúde para ajudar as pessoas.“

Em Osasco, ela começou a trabalhar na área da Saúde em 2005 na UBS Carolina Maria de Jesus no Jaguaribe, depois foi para UBS Helena Marrey no Rochdale, UBS José Groff no bairro Jardim Aliança e Policlínica Zona Norte do Jardim Piratininga.

Lúcia da Saúde em sua segunda eleição conseguiu se eleger com 5660 votos pelo PSDC. Em 2012, na primeira prova de fogo nas urnas, a vereadora teve 3431 votos. Na visão dela, o pleito deste ano foi bastante complicado. “A política está bem desacreditada pelas pessoas, mas, a minha campanha foi diferente, eu sempre trabalhei com a terceira idade. As pessoas sempre estiveram ao meu lado, Eu obtive voto de toda a cidade, não só no Rochdale e no Aliança. Mas também no Jaguaribe e em outros bairros. Fui de casa em casa, é um trabalho verdadeiro. Tudo que eu faço para as pessoas é como seu eu fizesse para a minha mãe e para a minha família.”

Porque a Lúcia da Saúde decidiu entrar na política?

De tanto ver as pessoas sofrendo, eu tive um pensamento de que se eu fosse vereadora, eu iria amenizar a dor dessas pessoas. Na política, eu vou fazer muito mais por elas. Vou cobrar e fiscalizar.

O que a senhora acha que mudou de 2012 (quando disputou uma eleição pela primeira vez) e 2016?

Eu fiz um mapeamento de Osasco para saber o que as pessoas realmente precisavam. E as pessoas precisam muito da área da saúde, da prevenção. Me dediquei a isso. Também tive a ajuda da Missionária Dionísia. A minha equipe cresceu. É importante dizer que eu nunca pedi votos dentro da policlínica.

Como encarar a partir de 2017, uma câmara que está tão desacreditada pela a população osasquense?

Acho que é uma mudança que começa também pelo munícipe. Ele tem que cobrar e acompanhar mais. E nós vamos fazer o melhor para mudar essa situação em Osasco.

Foram eleitas três vereadoras em Osasco (Ana Paula, Lúcia e Profª Régia) , por que existem poucas mulheres na política osasquense?

As mulheres não são valorizadas, nós temos que nos unir, eu quero ser a voz da mulher na praça, na igreja, na escola, em uma UBS, em qualquer lugar, eu quero ser a voz dessas mulheres.

A senhora vai ser oposição ao prefeito eleito Rogério Lins?

Eu não vou ser oposição, a minha intenção e meu objetivo é trabalhar por Osasco. Quero fazer o melhor com o prefeito eleito. Eu quero focar no trabalho de prevenção em cada posto de saúde, capacitação aos servidores e um bom acolhimento dos munícipes nas unidades de saúde, pois muitos vão às UBS e Pronto Socorro e não são bem tratados.

Qual é o grande sonho da senhora?

O meu sonho é amenizar a dor das pessoas. Que as pessoas consigam passar no médico e já sair com exames marcados. E isso não é difícil, se cada um que estiver em cada UBS souber o que está fazendo , sendo capacitado para isso, eu tenho certeza que vai funcionar. Outro sonho é ter um ônibus da saúde, uma unidade que seja itinerante e vai a cada fim de semana nos bairros fazer atendimento de todas as especialidades.

Muitos diziam que a senhora e o seu marido haviam sido presos nos últimos dias. O que existe de verdade nestes boatos?

Eu acredito que eu fui a escolhida para fazerem boatos. De 21 vereadores, só fizeram isso comigo. Não sei se é porque eu sou mulher. Eu acredito na justiça de Deus. Esses boatos não são verdadeiros. O mal nunca vence o bem. Ninguém da minha família foi preso. A minha família é extremamente correta. Todos esses boatos estão na justiça e teremos algumas repostas envolvendo essas pessoas em breve.