Ex-jogador do Grêmio Barueri é cogitado para defender seleção holandesa

Ainda pouco conhecido no Brasil, o zagueiro Eric Botteghin é um dos grandes destaques do Campeonato Holandês vestindo a camisa do líder Feyenoord. Aos 29 anos de idade, o brasileiro nascido em São Paulo está sendo cogitado para ser convocado à seleção da Holanda que busca uma vaga na Copa do Mundo de 2018.

Para que isso aconteça, o zagueiro precisa ser convidado pela KNVB (Federação Holandesa de Futebol) a se naturalizar. Vale lembrar que Botteghin já possui passaporte italiano, fazendo parte da União Europeia.

Na semana passada, o ex-jogador Giovanni Van Bronckhorst, atualmente técnico do Feyenoord e ex-lateral de Barcelona, Arsenal e seleção da Holanda nas Copas de 1998, 2006 e 2010, exaltou o seu comandado em entrevista coletiva: “Eric Botteghin joga tranquilamente na seleção holandesa, italiana e brasileira”. E brincou: “Por isso, nos treinamentos, dou um colete laranja a ele”.

Sucesso na Holanda

Eric Fernando Botteghin está há mais de nove anos na Holanda e disputou nesta temporada 2016/2017 todos os jogos do Campeonato Holandês pelo Feyenoord, marcando três gols na competição. A sua equipe lidera a Eredivisie (Campeonato Holandês) com 57 pontos, seguido por Ajax, que tem 52 pontos, e PSV que já somou 49.

Além do Feyenoord, onde está desde 2015, o zagueiro também defendeu as cores do Zwolle, NAC Breda e Groningen, todos da Holanda. Com 1,94 metro de altura, Botteghin nunca jogou profissionalmente no Brasil – ele atuou apenas nas categorias de base do Grêmio Barueri e, posteriormente, do Internacional.

