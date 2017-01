Ex-jogador do Inter/RS é o novo reforço do Osasco Audax

Seguindo o exemplo de atletas mais experientes que ainda jogam futebol em alto nível, Magal reforça o time osasquense para a temporada de 2017. Treinando com o elenco desde o final de dezembro, o volante recusou outras propostas para atuar com Fernando Diniz no Audax.

Em um passado não tão recente, um atleta com 36 anos no futebol já estava fadado a pendurar sua chuteiras e e se aposentar. Os tempos mudaram e cada vez mais exemplos como os de Zé Roberto no Palmeiras e Renato no Santos aparecem e quebram esse paradigma. Um desses exemplos é o novo reforço do Osasco Audax para a temporada de 2017. Sidnei da Silva, o Magal, é um volante com passagens por muitos clubes do Brasil como Internacional de Porto Alegre, Ponte Preta, Figueirense e Vitória. Em plena forma física e aos 36 anos, ele chega para um novo desafio na carreira, atuar no time versátil de Fernando Diniz no Paulistão, torneio em que o Audax é o atual vice-campeão.

– Sempre tive oportunidades para trabalhar com Diniz, mas acabou não dando certo em outras ocasiões. Dessa vez aconteceu e estou muito feliz, não pensei duas vezes em aceitar o convite, pois as referências sobre o clube são muito boas e agora estou comprovando em minha chegada tudo o que me falaram – revelou Magal.

Satisfeito com o trabalho realizado no clube, Magal já treina com o elenco em pré-temporada desde meados de Dezembro e sabe que não será fácil se adaptar ao esquema de jogo do Osasco Audax. Volante de origem, o atleta pode fazer outras funções em campo, mas quer aproveitar os treinos e primeiros jogos para se encaixar no clube.

– Não é simples se adaptar ao trabalho do Diniz, ainda mais por ser a primeira vez que trabalho com ele. Temos que aproveitar cada treino e cada jogo para se encaixar o mais rápido possível.

Com outras propostas na mão, Magal preferiu o Osasco Audax pelas referências que recebeu do clube e pela grandeza conquistada no último Paulistão. O atleta sabe do peso que terá na competição e que as atenções estarão voltadas ao clube, por isso, o discurso tem que ser otimista, mas o trabalho precisa ser feito com os pés no chão.

– Temos que entrar com o espírito vencedor, buscando os melhores resultados possíveis a cada jogo para chegar longe na competição. Espero que a gente possa fazer grandes jogos e sorrir no final com conquistas e vitórias. Esse é o pensamento do Diniz e dos jogadores.

Magal já fez todos os exames médicos e já assinou contrato com o time osasquense para o Paulistão 2017. A pré-temporada do Osasco Audax segue a todo vapor treinando em dois períodos no CT da Vila Yolanda em Osasco. A estreia na competição acontecerá no dia 05 de fevereiro contra o São Paulo.