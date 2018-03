Quando nem estava grávida ainda, lembro que fiquei meio impressionada com um trecho do livro “A Culpa é das Estrelas”. Na passagem, a personagem principal estava em coma e todos a sua volta achavam (erroneamente) que ela estava inconsciente. Ela não conseguia se mexer mas se lembrava de alguns flashes do período. Entre eles, uma vez percebeu que a mãe chorava compulsivamente no quarto do hospital enquanto ela parecia estar em coma profundo. O pai, para tentar consolá-la, dizia: “Ela está em tratamento, vai ficar boa, se acalma” e a mãe, apavorada, retrucava que o maior medo era “perder” a filha única e deixar de ser mãe. “Deixar de ser mãe”. Mesmo antes de engravidar, fiquei em choque quando parei para pensar no que isso significava. Sem sombra de dúvida, essa ideia se tornou meu maior pesadelo ao longo dos anos.

Infelizmente, a semana passada uma amiga virou a vítima dessa tragédia. De uma hora para a outra, a bebê que estava prestes a completar um ano de vida pegou uma bactéria avassaladora. Em poucos dias, os preparativos para a festa de um ano foram substituídos as pressas e de forma inesperada pelas providências do funeral. Sem sombra de dúvidas, a notícia mais triste que já recebi. É revoltante, indigesto e inaceitável o destino trágico e injusto que alguns de nós tem que enfrentar. Mas em meio a tanta tristeza, acho que a lição que fica é que a vida é muito frágil. A todo momento estamos expostos a riscos que muitas vezes nem conseguimos identificar.

A maternidade praticamente nos impõe uma capa de Mulher Maravilha e é assustador pensar que muitas, muitas coisas mesmo, podem fugir do nosso controle. Nem sempre conseguiremos proteger nossos filhos de tudo. Temos que tomar consciência que o tempo é nosso bem mais precioso. Não devemos desperdiçá-lo. Não perca uma oportunidade de abraçar, beijar e mostrar a importância que seu filho(a) tem na sua vida. Você poderá ter outros trabalhos, outros namorados, outros amigos, outros problemas…

Mas filhos são insubstituíveis. E aconteça o que acontecer, você nunca será uma ex-mãe.