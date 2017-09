Ex-Santos e Corinthians, Matheus Cassini é o novo reforço do Oeste

Revelado pelo Corinthians, o meia Matheus Cassini é o mais novo reforço do Oeste para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter 21 anos, e ainda pouco tempo de carreira profissional, o jogador chega ao time de Barueri tendo passagens por outros clubes importantes do cenário nacional e internacional.

Depois de deixar o Corinthians, Cassini chegou à Itália e atuou pelo Palermo. Teve passagens também pelo Zapresic, da Croácia, e o Siracusa, também italiano. Voltou ao Brasil para jogar o Campeonato Paulista de 2017 e acertou com o Santos na sequência.

– Estou muito feliz pelo acerto e pelo novo desafio. Confiante de que colherei bons frutos nessa nova experiência. Ainda sou jovem e junto com meus companheiros, tenho certeza que posso aprender ainda mais com eles – disse Cassini.

Cassini chega ao Oeste no momento em que o clube está em plena ascensão na Série B, em sétimo lugar e a três pontos do G4, o time rubro-negro emplacou uma sequência de três vitória seguidas na competição.

– Com certeza estou acompanhando a campanha e não tenho dúvida de que o acesso é possível sim, pela equipe que temos, pelo ambiente de trabalho tranquilo, e pelo objetivo de cada jogador, que é ser vencedor dentro do Oeste – concluiu o jogador.

Matheus Cassini assinou contrato de dois anos com o clube de Barueri e já está no BID. O Oeste encara o Luverdense nesta sexta-feira, às 21h30, no Passo das Emas.