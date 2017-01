Ex-secretária de Cultura de Osasco diz que Anitelli está mal informado

Em Resposta da ex-secretária de cultura de Osasco, Elizabeth Alves de Souza, à matéria publicada no jornal Diário da Região em 23/01/17 intitulada: Anitelli diz que Lapas não pagou artistas do Osasco Cultural 2015.

A ex-secretária se diz surpresa com declarações. “Muito me surpreendeu as declarações do novo secretário de cultura da prefeitura de Osasco, Gustavo Anitelli, veiculadas em matéria publicada pelo jornal Diário da Região no dia 23/01. Nela, o novo responsável pela pasta afirma que os artistas que se apresentaram na Virada Cultural de 2015, evento que ficou conhecido como 1° Osasco Cultural, ainda não receberam pelos serviços prestados. Anitelli está mal informado.”

“Não é verdade que a prefeitura de Osasco não realizou os pagamentos referentes ao 1º Osasco Cultural. Ao contrário do que diz o secretário, todos os pagamentos foram realizados, inclusive para a trupe de O Teatro Mágico, projeto que o secretário representa e que tanto orgulho traz para a cidade.”

“Quero acreditar que Anitelli tenha se confundido com outro projeto, o Canto de Julho. Em relação a este último, é importante informar que todas as medidas formais para a garantia dos pagamentos dos artistas foram tomadas pela antiga administração. A execução do orçamento municipal, entretanto, segue regras próprias, como a ordem cronológica, que deve ser obedecida até que alcance os referidos serviços.”