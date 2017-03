Fábio Rodrigues, morador da região Oeste é destaque na preparação física de atletas

O morador de Osasco Fábio Rodrigues da Silva começou sua carreira como perito criminal, mas foi no futebol que ele encontrou o sucesso e a realização do seu sonho.

Fabinho é preparador físico de atletas com especialidade em treinamento de alto rendimento. Ele já trabalhou no Matonense-SP (2006), Palestra de São Bernardo-SP (2006), Portuguesa Santista (2006), Esporte Clube Osasco (2007). Ainda em 2007, Fábio foi eleito o melhor preparador físico do Interior na Internacional de Limeira. De lá, ele foi para o Guarani de Campinas (2007), União Barbarense(2008), XV de Piracicaba (2008), Uberaba Sport Club (2008). O último clube de Fábio foi o Grêmio Barueri em 2015. Atualmente ele treina o atleta Luiz Antônio Baltazar que foi vice-campeão do Campeonato Paulista de Musculação para Estreantes.

Formado em fisioterapia e com mestrado em anatomia, Fábio é elogiado por onde passa. Atualmente, o especialista em condicionamento físico está sem clube. “Estou à procura de um time, tenho muito a contribuir com o esporte brasileiro.”