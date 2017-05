Fábio Teruel faz show em Osasco no Dia das Mães

No próximo domingo, 14, o cantor Fábio Teruel fará um show no bairro do Piratininga em Osasco.

O show é para celebrar o centenário da aparição de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Fábio Teruel vai se apresentar a partir das 8h na Paróquia Nossa Senhora de Fátima que fica na Rua Vicente Rodrigues, 462 no bairro do Piratininga.

Fábio Teruel

Teruel é radialista desde os 18 anos. Atualmente, apresenta seus programas pela Tropical FM-SP e pela RedeVida de televisão. Suas mensagens de Fé e Esperança tem tocado e motivado milhares de pessoas. Teruel, também promove encontros em praças públicas, igrejas, ginásios e estádios. Uma multidão se emociona com suas histórias e seu jeito simples de falar sobre os ensinamentos de Deus. Por onde passa, faz e deixa não apenas amigos, mas irmãos e irmãs na fé, unidos em uma imensa corrente do bem.

Nossa Senhora de Fátima

As aparições de Nossa Senhora em Fátima começaram no dia 13 de maio de 1917, e tiveram como protagonistas três crianças que pastoreavam um pequeno rebanho, na Cova da Iria, freguesia de Fátima, concelho de Vila Nova de Ourém.

Lúcia de Jesus, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, respectivamente, saíram de casa após rezar o terço para brincar nas imediações, onde construíam uma pequena casa de pedras.

Enquanto mexiam nas pedras, viram uma luz brilhante, parecida com um relâmpago. Decidiram ir embora, mas foram surpreendidos por outro clarão, que logo se transformou em uma senhora segurando um terço branco.

A Senhora disse aos pastorinhos que era preciso rezar muito, convidando-os a voltar ao local durante cinco meses consecutivos, sempre no dia 13, no mesmo horário. Na última aparição, ocorrida no dia 13 de outubro, a santa foi vista por cerca de 70 mil pessoas.