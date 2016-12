Falta do comprovante de pagamento da fiança impede saída de vereadores

Fonte: G1

O prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN), e os outros 13 vereadores do município que estão presos e tiveram a liberdade concedida nesta quinta-feira(29) só poderão deixar a prisão a partir de sexta-feira (30), segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O motivo é o fato de a defesa de nenhum deles ter enviado à Justiça, antes do encerramento do expediente desta quinta, o comprovante de pagamento de fiança e o passaporte.Nesta quinta, o desembargador Fábio Gouvêa, do TJSP, concedeu liberdade a Lins e outros 13 vereadores presos por suspeita de desvio de dinheiro em esquema de contratação de funcionários fantasma na câmara municipal de Osasco. Para conseguirem a soltura, no entanto, cada um precisa pagar fiança de R$ 300 mil e entregar o passaporte, ficando impossibilitados de viajar para o exterior.