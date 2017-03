Família é sequestrada ao sair do Shopping Granja Viana

Por volta das 19h10 do último domingo, um casal e uma criança de três anos sofreram um sequestro ao lado da entrada do estacionamento do Shopping Granja Viana (município de Cotia) e foram salvos por policiais militares do 33º Batalhão.

As vítimas haviam saído do shopping pela área dos brinquedos e ao chegar ao veículo, que estava estacionado na rua, foram rendidos por quatro indivíduos armados. As vítimas foram levadas para uma estrada de terra e lá a mulher e a criança ficaram reféns com dois dos indivíduos, enquanto os outros dois saíram com o marido. O tempo todo ele foi ameaçado de morte caso não conseguisse sacar o dinheiro que queriam, assim como sua esposa que permaneceu no veículo. Ele foi levado até um caixa eletrônico e após sacar o dinheiro e já voltando para o carro, avistou uma viatura da Polícia Militar e conseguiu fazer sinal para chamar a atenção dos policiais. Ao verem a equipe composta pelo Soldado PM Martins e Soldado PM Sabino, os criminosos saíram correndo e foram perseguidos. Um deles foi detido no interior de uma oficina e o outro fugiu. Os policiais questionaram o autor do sequestro que confessou que junto com três amigos planejou roubar um carro para sacar dinheiro da vítima. A mulher e a criança foram abandonadas pelos outros criminosos que ficaram com elas e após pedir ajuda, conseguiram entrar em contato com a Polícia Militar.