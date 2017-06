Família osasquense pede ajuda para bebê que nasceu com problemas de saúde

Luiza é uma das bebês gêmeas nascida há 35 semanas com má formação no cérebro e nariz. Ela depende do atendimento de muitas especialidades, ficou os 5 primeiros meses de vida na UTI e passou por uma cirurgia para colocação de válvula no cérebro para drenar líquido e outra cirurgia para colocar sonda gastro de alimentação pelo estômago.

Sua mãe Elisângela Andrade e seu pai Fábio Aparecido da Silva são humildes e não conseguem custear medicamentos anti-convulsivos de alto custo, não fornecidos pelo município, necessários para Luiza.

Atualmente toda renda do casal, mais a ajuda de vizinhos são direcionados para leite, fraldas, passagens de ônibus e consultas para a Elisângela levar a bebê de Osasco até São Paulo para tratamentos realizados em Pinheiros, Santana, Perdizes e Rebouças.

A campanha dará suporte para a criança não correr risco de ficar sem seus medicamentos e sofrer danos por convulsões. Seus pais precisam imensamente de sua contribuição para que possam melhorar a qualidade de vida da pequena Luiza.

Qualquer quantia significa grande apoio! A família agradece demais e deixa a benção de Deus pelo seu gesto de ajuda!

A conta para contribuição está em nome do pai da Luiza:

Banco Bradesco, agência 2415, conta corrente 18641-4 Fabio Aparecido da Silva CPF 338.282.958-43

Eles disponibilizaram um site para vaquinha eletrônica: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/tratamento-de-luiza