Famosos participarão de jantar para salvar a vida do pequeno Miguel

No dia 19 de junho, às 21h, acontece no restaurante El Uruguayo, um jantar muito especial que está mobilizando a comunidade e o público corporativo em prol do pequeno Miguel, de apenas 2 anos e três meses. Acometido por uma doença rara, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1, infelizmente o mais grave dessa enfermidade, a criança precisa de um tratamento que, no Brasil, não tem o medicamento aprovado pela ANVISA.

A ação solidária em apoio aos pais do pequeno, Bruno e Luma Barbosa, que lutam na justiça pela liberação do remédio Spinraza, busca arrecadar fundos para compor os elevados custos do tratamento de Miguel.

No jantar do dia 19, o apresentador Cesar Filho será o mestre de cerimônia, que terá como atração musical a cantora Mariana Belém. Entre os presentes confirmados estão Edmílson Moraes, Ricardo Oliveira, Jadson do Corinthians, David Braz, Thiago Maia, Zé Roberto, Maicon do São Paulo, Daniel Guedes.

LEILÃO

A noite; uma camiseta do Barcelona, assinada pelo Edmílson Moraes; camisetas do Corinthians também contará com um “Leilão Beneficente”, conduzido pelo leiloeiro Emerson França, recheado de doações dos convidados ilustres e apoiadores, incluindo duas camisetas do Santos, uma delas assinada por todo time e a outro pelos jogadores Pelé, Coutinho, Pepe e Mengalvio, Palmeiras e São Paulo, assinadas por todo time; além da decoração de festa de Andrea Guimarães, vestido da Le Infance, entre outros.

CONVITES

O convite individual para o jantar custa R$ 350,00 e dá direito a entrada, prato principal, sobremesa, bebidas, além das atrações da noite. Para adquirir basta entrar em contato com Luciana Coelho, pelo telefone (012) 99703-2525. Empresas e apoiadores também poderão contribuir com cotas de patrocínio; ouro, prata e bronze.

Para conhecer um pouco mais sobre a história do Miguel acesse as redes sociais: o Facebook: /amigosdomiguelsp; e o Instagram: @amigosdomiguel.

Serviço:

Jantar Beneficente – Amigos do Miguel

Quando: 19 de junho

Horário: às 21h

Onde: Restaurante El Uruguayo (Av. Copacabana, 166 – Alphaville, Barueri)