Fazer televisão não é fácil

Assistindo reprise de Vidas em Jogo (TV Record) e xeretando em seu final no YouTube. Virou outra novela. Bem diferente e maluca. São muitas mudanças em uma trama só.

Por que a televisão brasileira não faz séries com a cara do Brasil? Séries brasileiras imitando americanas não tem sentido.

Hora de falar de algo genial…

Já tivemos Chaves (SBT) em vários horários. Coitado de quem concorre com o humorístico. O que sofre no momento é o Vídeo Show (Globo).

Janeiro é o mês que mais tenho expectativa para bons filmes na TV aberta. Mais uma decepção este ano.

E a melhor novela atualmente no ar é Rock Story (Globo). Leve e gostosa de assistir. E o mais incrível, é uma trama que foge das características principais de uma boa trama. Dois fatores ajudam bastante, poucos atores e novela musical.

Falando de um ator brilhante…

Antônio Fagundes vai trabalhar em Dois Irmãos (Globo). O cara pode fazer papeis seguidos, mas é sempre diferente. É muito bom. Orgulho nacional.

Cada dia gosto mais e mais da nova Escolinha do Professor Raimundo (Globo). Sensacional. Só não curto muito o Seu Batista. Mudaram muito a personalidade do personagem. Lembrando que antes era protagonizado pelo Eliezer Motta e hoje é interpretado pelo ator Rodrigo Sant’Anna.

E começou mais um The Voice Kids (Globo). Minha mãe precisou de algumas caixas de lenços. Vários ciscos em seus olhos.

Graças ao Programa da Eliana (SBT) descobri algo importante. A música da Nina, “A Praça é Nossa” foi composta pelo sensacional Paulinho Gogó.

Outro dia, também descobri que o Seu Jorge é primo do Dudu Nobre. Esse mundo ainda me surpreende.

Voltando para as novelas…

“A Lei do Amor” melhorou, mas continua fraca e a próxima é da Glória Perez. Não gosto das novelas da autora. Isso muito me preocupa.

E para fechar…

Gostando muito do jornalista José Armando Vannucci no comando do Todo Seu (Gazeta). Substituir o sempre legal Ronnie Von não é fácil.