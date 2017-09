Feira de Profissões acontece nesta terça, 12, em Jandira

No dia 12 de setembro, das 8h às 17h, jovens moradores da cidade de Jandira e toda região que estão em dúvida sobre a profissão a seguir podem aproveitar a IV Feira Tecnológica Senai Jandira, para tirar dúvidas sobre diferentes carreiras, conhecer os cursos oferecidos pela Facens e fazer a opção profissional com mais segurança e tranquilidade. A Feira acontece no SENAI de Jandira (Rua Elton Silva, 905 – Centro) e não é necessário fazer inscrição prévia: basta chegar e participar.

“As feiras de profissões são ótimas para os jovens saberem como funciona o mercado de trabalho para diferentes profissões e como é o curso, habilidades que serão exigidas etc. No caso da Facens, os próprios alunos apresentam os projetos realizados na faculdade e contam suas experiências na área de engenharia. Essa conexão incentiva a busca pelo ensino superior e a construção de uma carreira de sucesso”, diz Monique Nigro, do departamento de Marketing da Facens.

Durante o evento, alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, da Computação, Química, Elétrica, Mecatrônica, Civil, de Alimentos, Agronômica e de Tecnologia em Jogos Digitais da Facens apresentarão os respectivos cursos e desenvolverão atividades interativas como a pilotagem de drones e outras que utilizam óculos de realidade virtual. A programação também inclui demonstração de robôs e carros de corrida que participam de competições, exposição de peças feitas com a impressora 3D no Fab Lab Facens e palestra sobre o curso de Tecnologia em Jogos Digitais.

Serviço: IV Feira Tecnológica Senai Jandira

Onde: Rua Elton Silva, 905 – Centro, Jandira – SP

Quando: dia 12 de setembro

Horário: das 8h às 17h

Evento gratuito e aberto ao público