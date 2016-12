Feliz ano todo!

Enfim o ano acabou. Período de festejar, descansar, viajar. Confraternizações da empresa, reunião com amigos, correria para comprar presentes, a cidade parece mais agitada, e as agendas mais cheias.

Mas essa época do ano também nos revela um outro movimento, bem menos agitado. Aliás, pelo contrário, um movimento de parar e analisar. Analisar o ano que se passou. O que foi feito de bom e ruim desses 365 dias. Quais minhas conquistas? Quais meus arrependimentos? Há quem critique essa história de ano novo, vida nova; há quem diga ser apenas uma data no calendário. E sim, de fato é apenas mais uma data do calendário, mas que pode também ser rica em significados e simbologias, dependendo de como a enxergamos.

O Ano Novo com todas as suas tradições é apenas mais um rito de passagem que possuímos, assim como uma cerimônia de casamento, uma festa de aniversário, ou seja, rituais que nos ajudam a encerrar uma fase e iniciar outra, dando significado à essa passagem.

O que geralmente ouvimos sobre esse período é que agimos de forma muito diferente do que fazemos o ano todo. Abraçamos familiares que não vimos durante meses, confraternizamos com quem brigamos o no todo, adotamos novos hábitos que são abandonados antes do carnaval, fazemos promessas que serão guardadas na gaveta até o próximo dezembro. Me questiono se essa não é uma visão muito critica.Ok, é provável que esse período realmente estimule comportamentos, inspire sentimentos que temos dificuldades de manter durante todo o ano. Mas não é preferível que ao menos uma vez ao ano isso ressurja em nós? Não seria mais saudável alimentarmos esses sentimentos bons durem mais meses, ao invés de criticar sua curta aparição?

Vivemos tempos de tanto individualismo, de relações distantes e frias, de desesperança em nós mesmos e no outro, de comodismo com nossas limitações. Penso então que dezembro e todo seu significado seja uma pontinha de esperança, um respiro, uma reserva de afeto para nos ajudar a atravessar os meses seguintes. Não deveria ser ruim, ainda que por tão pouco tempo, ver relações se aproximarem, abraços voltarem a se encontrar, mágoas perderem seu espaço e peso, sonhos ganharem força, esperanças se renovarem.

O grande desafio aqui, seja talvez, não permitir que movimentos tão humanos, sentimentos tão prazerosos se limitem à um único mês. Seja alimentar, em meio a correria dos meses, as dificuldades da vida, às agendas lotadas, essa valorização às relações humanas, esse olhar para o outro, essa vontade de ser melhor. Seja entender que é apenas o ano que tem data certa pra começar, a vida não, essa começa todos os dias.

E esse esforço é só nosso, de cada um, dentro das 24 horas do seu dia, dos 30 dias do seu mês, dos 365 dias do seu ano.Bons sentimentos não precisam ter uma data no calendário. Alias, o calendário é seu, então por que não um almoço com toda a família no domingo que der vontade de reunir? Por que não uma ligação para aquele amigo distante na hora que a saudade bater? Por que não realizar aquele sonho no dia que a coragem aparecer? Por que não avaliar meu comportamento e planejar novas atitudes no momento que minha consciência pedir? Por que não ser mais feliz agora. Afinal, como disse Drummond: “é dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre”. O ano é novo, quando você também é.

Boas festas, e bons 365 novos dias !