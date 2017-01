Férias das férias

Ah, as férias… Ficamos uma eternidade esperando o recesso escolar dos pequenos chegar para podermos fazer aquele um milhão de programas que queremos com eles.

A lista durante o ano não para de crescer. Queremos ir ao zoológico, ao cinema, aos parques, à praia, à fazenda, à fazendinha (sim, são coisas diferentes), ao clube, ao circo, ao teatro, visitar os parentes e assim por diante.

Até que, uma hora, as sonhadas férias chegam. Nos primeiros dias, é tudo alegria. Não paramos em casa. Mas começamos a perceber que sair com os filhotes dá mais trabalho do que imaginávamos.

O Matheus, por exemplo, está passando pelo desfralde. Inventei de levá-lo a um evento da Turma da Mônica no Museu do Futebol. O Matheus é louco pela Turma da Mônica. O evento era bem legal e numa determinada hora, os personagens apareceriam para tirar fotos com as crianças.

Entramos na fila (enorme) para conseguir a foto. O lugar estava muito cheio, quente e lotado. Ele não queria mais ficar em pé esperando, então, tive que ficar segurando ele no colo. Fiquei balançando aqueles 13 quilos de um lado para outro por pelo menos meia-hora.

Quando faltavam duas crianças para chegar a nossa vez, ele fez xixi na calça. Ficou todo sujo. Expliquei para o monitor que organizava a fila, o que tinha acontecido. Ele falou que eu poderia cuidar do Matheus e que na volta não precisaria entrar na fila de novo.

Corri igual uma louca até o banheiro. Voltei correndo, com ele no colo e eu suando em bicas. A medida que íamos chegando perto dos personagens, a cara dele começou a mudar… “Não, não podia ser o que eu estava pensando”. Chegou nossa vez e o Matheus resolveu abrir o maior berreiro do mundo. Chorava de soluçar falando que não queria chegar perto deles. Eu tentava acalmá-lo e fingir que não estava me importando com a vergonha que estava passando. Quanto mais eu tentava parecer calma, mais ele chorava.

Ficamos por 10 minutos nessa “negociação” sem o menor sinal de sucesso da minha parte. Resolvi ceder e parar de insistir. Desistimos da foto, ele brincou mais um pouco e logo depois fomos embora. Eu estava exausta, , descabelada, inconformada e, para ajudar, com a coluna travada.

No dia seguinte, logo que ele acordou, olhou para mim e falou: “Mamãe, ainda estou de férias?”, ao receber a resposta positiva soltou um: “Hoje eu quero tirar foto com a Turma da Mônica”. Aaaahhh socorro! Tudo aquilo de novo? Tô fora. E olha que isso foi só relato de um dia…

Mesmo ainda estando completamente estafada do dia anterior, começo a procurar alguma coisa para fazer com ele na ilusão de que será um passeio tranquilo. Já não sei mais o que inventar.

E antes do final da temporada férias tenho que confessar que não vejo a hora de voltar a trabalhar para poder descansar um pouco… Sim, estou precisando de férias das férias.