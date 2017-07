Férias saborosas com os cursos do Shopping União

As Férias chegaram e a Central de Cursos do Shopping União preparou uma programação diferenciada para crianças e adultos. Inscrições – Somente presenciais, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30 e das 17h30 às 21h, na Central de Cursos, Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo).

PROGRAMAÇÃO INFANTIL PARA AS FÉRIAS: de 7 a 13 anos

13/7 – 14h às 16h – Artesanato – Porta-treco – a criançada vai aprender a fazer um lindo porta-treco dos seus personagens favoritos. Os alunos devem levar para aula um pacote de palitos de sorvete.

18/7 – 14h às 16h – Culinária – Doces – nessa aula a criança aprende a preparar deliciosas guloseimas como minicupcake, brigadeiro e bicho de pé.

19/7 – 14 às 16h – Culinária – Browne – receita divertida desse doce com chocolate, confeitos e deliciosas coberturas.

26/7 – 14h às 16h – Culinária – Lanche da tarde – os pequenos vão aprender a preparar o próprio lanchinho e milk shake para deixar as tardes mais deliciosas.

ARTESANATO :

12/7 – 14h às 16h e 18h às 20h – Porta-filtro de café em MDF – deixe seu cantinho do café mais bonito com um sofisticado porta-filtro. As alunas devem levar um porta-filtro de MDF base para artesanato, pincel e rolinho de espuma.

13/7 – 18h às 20h – Porta-trecos – venha aprender a confeccionar um prático e útil porta-trecos. Deve-se levar um pacote de palitos de sorvete para a aula.

17/7 – 14h às 16h e 18h às 20h – Pedraria – aprenda a bordar toalha de lavabo utilizando pedraria. As alunas devem levar uma toalha de lavabo 32 cm na cor branca, marrom ou bege e uma agulha nº 7 ou 8.

31/7 – 14h às 16h e 18h às 20h – Feltro – nesta aula os participantes vão confeccionar uma linda lixeira em feltro para o carro. Deve-se levar uma tesoura amolada para a aula.

CULINÁRIA :

18/7 – 18h às 20h – Especial festa julina – pão de mel de paçoca, trufa de pamonha e suco de milho verde com a Central Distribuidora, Mavalério e a culinarista Rose Vitiello.

19/7 – 18h às 20h – Bolo para iniciantes – massa, calda, recheio, nivelamento, cobertura com chantininho, aplicação de papel arroz e decoração com bicos de confeitar com a Central Distribuidora e a culinarista Luciana Matos.

20/7 – 14h às 16h – Especial bolos – aprenda a preparar bolo floresta negra e floresta branca com recheio de prestígio com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e produtos Frutcoco.

20/7 – 18h às 20h – Bolo ombré cake azul e pãezinhos de goiaba – para incrementar seu chá da tarde aprenda a preparar essas delicias com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora.

21/7 – 14h às 16h – Aula de panificação para iniciantes – venha aprender a preparar pão semifolhado, croissant, catarina e rosca com a culinarista Valquíria Silva da Central Distribuidora e produtos Alispec.

21/7 – 18h às 20h – Especial massas – panqueca de trouxinha e farfalle ao molho pesto.

24/7 – 14h às 16h – Pão de forma e rosca de maça – venha aprender a preparar essas duas receitas de pães caseiros práticas e saborosas.

25/7 – 14h às 16h – Especial doces – tortinha pé de moleque, trufa recheada de paçoquinha e bombom trufado de cereja com a Central Distribuidora e produtos Harald.

25/7 – 18h às 20h – Bombom, cookie e bolo – venha aprender a preparar essas delícias com a Central Distribuidora e os produtos Harald.

26/7 – 18h às 20h – Bolo e cupcake redemoinho – aprenda a decorar cupcake e bolo com a culinarista Maria Antonia e a Central Distribuidora.

27/7 – 18h às 20h – Doces finos para vender e presentear – deliciosos docinhos caramelados e fondados, brigadeiro especial com duas coberturas, docinhos churros e camafeus de nozes com cobertura de fodant com a culinarista Fátima Giacone da Marvi.

28/7 – 14h às 16h – Comida mineira – almoço delicioso com tutu, arroz caipira, couve mineira e torresminho pururuca.

28/7 – 18h às 20h – Pipoca gourmet – a garotada vai adorar saborear nas férias essa delícia que a culinarista Maria Marlene da Central Distribuidora irá ensinar.