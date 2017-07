Festa do Peão de Osasco 2017 acontece entre os dias 13 e 22 de outubro

No evento os coordenadores da Festa do Peão, Valtinho Pereira e Marcos Pacheco, experientes na realização de Festas do Peão por todo o país, recepcionaram os convidados entre eles, o prefeito Rogério Lins acompanhado de sua esposa Aline Lins, o deputado estadual Gilmaci Santos, os vereadores Alex da Academia, Ribamar, Toniolo, Daniel Matias, Ricardo Silva, Tinha di Ferreira, Batista Comunidade e Pelé da Cândida, além de vários secretários municipais, comitivas e empresários.

Recepcionado pelos promotores do evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal e da Prefeitura de Osasco, o prefeito Rogério Lins assim se manifestou; “a Festa do Peão já aconteceu mais de vinte (20) vezes em Osasco e sempre com sucesso. Ela gera mais de mil empregos, aquece a rede hoteleira e reforça a economia da cidade. Essa festa volta com força e será uma das principais do circuito nacional. E um detalhe, no último dia, a entrada é gratuita no show de Edson & Hudson, o ingresso será um quilo de alimento não perecível. Diversão, geração de emprego e reforço na economia”, encerrou o prefeito.

Valtinho Pereira e Marcos Pacheco prometem realizar a maior festa do gênero de toda a grande São Paulo e o prefeito Rogério Lins foi agraciado com a 1ª Fivela Oficial da Festa do Peão Osasco 2017.

No encerramento do concorrido coquetel, houve apresentação de dançarinos da Academia Panteras.

PROGRAMAÇÃO

13/10 – Jorge & Mateus

14/10 – Simone & Simaria Israel Novaes

15/10 – Henrique & Juliano

19/10 – Wesley Safadão

20/10 – Matheus & Kauan

21/10 – Alok

22/10 – Edson & Hudson