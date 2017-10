Festa do Peão de Osasco não será mais em outubro

A página oficial da Festa do Peão de Osasco anunciou que o evento não será mais em outubro, vai ser em novembro, os dias de novembro não foram divulgados ainda pela promotora do evento. No post que anuncia a mudança de mês havia apenas a frase: “Em breve mais informações”

Muitas pessoas que passavam pelo o local, onde vai acontecer a festa na Rua Pedro Rissato na Vila dos Remédios em Osasco, ao lado da Rede TV! estranhavam que o local não tinha recebido nenhuma melhoria, mesmo faltando duas semanas para a festa.

A realização do evento passa a ser uma incógnita na cidade de Osasco.

No total eram 7 atrações que faziam parte da programação da Festa do Peão de Osasco: Jorge e Matheus, Simone e Simaria, Henrique e Juliano, Wesley Safadão, Matheus e Kauan, DJ Alok e Edson e Hudson.